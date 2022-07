Hohe Waldbrandgefahr in Salzburg

Auch mögliche kleine Gewitterregen bringen laut Experten vorerst keine Entspannung der Situation. Daher hat Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) am Freitag eine „Waldbrand-Verordnung“ erlassen: In Wäldern sowie in den Bereichen rund um sie ist ab sofort Rauchen und Feuermachen verboten! Der Gefährdungsbereich umfasst alle Flächen von denen aus durch Bodenfeuer oder Funkenflug der Wald in Brand gesetzt werden könnte.