Asphaltierte Flächen können Gesundheit gefährden

„Während unverbaute Böden Regenwasser aufnehmen und bei Hitze die Umgebung kühlen, heizen Asphalt oder Beton die Umgebung massiv auf“, erklärt VCÖ-Expertin Lina Mosshammer. Auf Asphaltflächen wird es beispielsweise bis zu 60 Grad heiß - besonders für ältere und chronisch kranke Menschen kann das zu einer echten Gefahr werden. In Jahren mit einem heißen Sommer sterben in Österreich mehr Menschen an der Hitze als im Straßenverkehr! Angesichts der Klimaerwärmung sollte es also oberste Priorität haben, die Asphaltwüsten mit Grünflächen und schattenspendenden Bäumen aufzulockern!