Kinder nicht angegurtet: Alle bei Unfall verletzt

Ein 51-jährige Deutscher lenkte einen Lastwagen mit Anhänger in Krenglbach auf der Innkreisautobahn in Fahrtrichtung Suben am ersten Fahrstreifen. Dahinter, am zweiten Streifen war ein deutscher Familienvater (43) mit dem vollbesetzten Wagen unterwegs. Im Auto waren auch die drei Kinder - Baby-Zwillinge im Alter von fünf Monaten und ein drei Jahre altes Kind -, die nicht angegurtet oder anders gesichert waren.