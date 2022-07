DFB-Coach: „Nicht wichtig, wer besser feiern kann“

„Es geht ja nicht darum, wer am Ende besser feiern kann, sondern wer auf dem Platz die bessere Leistung bringt“, stellte DFB-Teamchefin Martina Voss-Tecklenburg vor dem Viertelfinal-Knaller zwischen Deutschland und Österreich am Donnerstag (21 Uhr, hier im LIVETICKER) bei der EURO in England klar. Ein Seitenhieb auf die Partystimmung bei den ÖFB-Damen ...