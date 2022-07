ÖFB-Auswahl für mögliches Elferschießen gerüstet

So weit gilt es aber erst zu kommen, mit dem achtfachen Europameister wartet am Donnerstag (21 Uhr) in Brentford eine Riesenhürde. „Unrealistisch ist im Fußball nichts, ein 0:0 wäre für uns schon ein großer Erfolg“, sagte Sarah Puntigam. Sie ist hinter Billa die Nummer 2 wenn es um das Schießen von Elfmetern geht. Fixe Einteilung von Fuhrmann gibt es keine. „Die Spielerinnen haben die Freiheit, das nach ihrem Gefühl selbst zu entscheiden“, so die Trainerin. Billa hätte auch „nichts“ gegen eine Nullnummer einzuwenden. „Wir wissen, dass es ein sehr schwieriges Spiel wird, viel Power und Kraft auf uns wartet“, so die Stürmerin.