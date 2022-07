ORF-Experte: So schaffen ÖFB-Damen das EM-Wunder

„Wir stehen zu Recht im Viertelfinale“

Viel Freude bereiten Duran die groß aufspielenden ÖFB-Damen. Mit dem Viertelfinal-Hit gegen Deutschland wartet bei der Europameisterschaft am Donnerstag das ganz große Highlight. „Deutschland ist ein großer Titelanwärter“, so Duran. Dennoch sieht er Chancen für seine ehemaligen Schützlinge: „Ich kenne die Mannschaft, ich weiß, wie hart sie arbeiten. Bei einem guten Spielverlauf und wenn sie den Matchplan großartig umsetzen, dann ist vieles möglich. Die starke Defensive ist die Basis.“ Also ist das Wunder möglich? „Sicher! Warum denn nicht - wir stehen zu Recht im Viertelfinale!“