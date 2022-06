Wie die Flugsituation die Taxibranche beschädigt

Wer die „Krone“ liest, ist bestens informiert - das nahende Sommerurlaubsvergnügen nach zwei Jahren des pandemischen Darbens wird durch zahlreiche Flugausfälle geschmälert. Personalmangel an allen Ecken und Enden sorgt auf verschiedenen Flughäfen in unterschiedlichen Ländern dafür, dass Flieger verspätet starten oder ankommen, storniert werden oder mit nicht näher definierten Problemen ewig lange auf ihrem Stellplatz verharren, während die Abflugslots verstreichen. Die Folgen daraus: frustrierte Passagiere, die sich nicht an kühlen Mojitos am Strand von Kreta laben, sondern sich mit überteuerten Bieren am industriell-kühlen Gate C am Schwechater Flughafen zuprosten müssen.