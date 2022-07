Landwirt stürzte mit Traktor um: Nachbar half

Der 60-Jährige führte gegen 10.15 Uhr auf einer sehr steilen Wiese in der Geminede Steuerberg mit seinem Taktor Heuwendearbeiten durch. Auf dem Heu kam der Traktor plötzlich ins Rutschen und stürzte um. Der Landwirt wurde in der Kabine des Traktors eingeklemmt. Zum Glück eilte ihm ein Nachbar zu Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.