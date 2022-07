EU empfiehlt vierte Impfung für Über-60-Jährige

„Angesichts des erneuten Anstiegs der Fälle und Krankenhauseinweisungen mit Beginn des Sommers fordere ich alle auf, sich so schnell wie möglich impfen und boostern zu lassen“, erklärte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides laut einer Mitteilung der EU-Gesundheitsbehörden am Montag. „Es gibt keine Zeit zu verlieren“, betonte sie. An die Bürger appellierte sie, die Impfangebote wahrzunehmen.