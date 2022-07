Nach „Schock“ wartet nun das Gerangel mit Rapid

Viele Nachrichten aus Wien

Zurück zum Sportlichen: Mit einem 2:1-Auswärtserfolg legten Stec und Co. im Rückspiel am vergangenen Donnerstag nach und stiegen mit einem Gesamtscore von 6:2 auf. „Wir wussten, dass wir Favorit sind, aber die Erleichterung ist jetzt sehr groß“, ist Stec die Freude anzuhören. Nun wartet auf den Verteidiger das brisante Duell mit Rapid. Die erste Partie geht am Donnerstag in Wien-Hütteldorf über die Bühne, das Rückspiel eine Woche später in Danzig. „Ich habe gleich nach der Auslosung viele Nachrichten von Freunden aus Wien bekommen, dass wir die erste Runde überstehen sollen.“ Kein Wunder, hat er in Österreich ja einiges erlebt: Von 2014 bis 2018 lief Stec für die Profis des SKN St. Pölten auf, wurde Meister in der Ersten Liga und machte sich in der Bundesliga auf der Rechtsverteidiger-Position einen Namen. Nach drei Jahren bei Pogon Stettin trug er im Herbst des Vorjahres das Trikot des TSV Hartberg.