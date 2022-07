Feldhofer: „Wir haben unser Ziel nicht erreicht“

Ferdinand Feldhofer (Rapid-Trainer): „Wir haben unser Ziel nicht erreicht. Wir wollten mit einem Vorsprung nach Polen fahren, das ist uns nicht geglückt. Es hat sich nichts verändert, wir nehmen das gerne an. Obwohl wir in der zweiten Halbzeit eine Vielzahl an Chancen vorgefunden haben. Da haben wir wirklich ein tolles Spiel gemacht, es hat nur der Torerfolg gefehlt. In der ersten Halbzeit hat das Passspiel nicht gepasst und die Ballsicherheit hat gefehlt, der Gegner hat es auch sehr gut gemacht.“