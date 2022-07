So kämpfen steirische Hacker gegen Cyber-Crime

Eine zwielichtige Gestalt mit der Kapuze tief ins Gesicht gezogen, irgendwo in einem Hinterzimmer vor dem Computer - so stellt man sich Hacker vor. Die hier in Premstätten sehen anders aus: Auch der Chef lässig in Turnschuhen, in hellen Räumen mit einladenden Loungemöbeln, im Hintergrund rennen die Kaffeemaschine und der Schmäh. „Wir punkten mit dem Arbeitsklima“, so Markus Seme, Geschäftsführer von BearingPoint.