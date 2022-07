Belgien holt sich das letzte Viertelfinal-Ticket!

Belgien komplettiert das Viertelfinale bei der Frauen-Fußball-EM in England! Die Belgierinnen gewannen am Montag zum Abschluss der Gruppenphase gegen Italien das direkte Duell um den Aufstieg in Manchester mit 1:0 (0:0) und sicherten sich Rang zwei in der Gruppe D. Im Parallelspiel in Rotherham geriet Island gegen Gruppenfavorit Frankreich schon nach 43 Sekunden in Rückstand und verspielte mit einem 1:1 (0:1) den Aufstieg.