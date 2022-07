Sonnenbaden mit Blick in die Pinzgauer Berge

Gratis baden, SUP und Ruderboot zum Mieten

Direkt neben dem kleinen Badeplatz in Prielau liegen der Zeller Yachtclub und die Segelschule Vettermann. Der Yachtclub ist alles andere als elitär. Man ist hier ja nicht in Nizza oder am Gardasee. Schon mit Kindesbeinen ist Harry Vettermann hier in den Zeller See gestochen. Heute leitet er die Segelschule, früher war er auf den Meeren und Seen der Welt daheim. „Es hat Jahre gegeben, da war ich mehr auf internationalen Gewässern, als ich im Pinzgau auf der Erde gestanden bin“, sagt der sonnengegerbte, angegraute Seemann. Er war erfolgreicher Segler, ist aber nun wieder im Pinzgau daheim. Als gelernter Bootsbauer ist er auch mit Österreichs Spitzenseglern Roman Hagara und Hans-Peter Steinacher als Bootsmann mitgesegelt. Vettermann war auf großen Regatten der Handwerker an Bord sündhaft teurer Boote. Heute mag er es ruhiger.