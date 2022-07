Braut enthüllt: So kam es zum Kultfoto mit Jagger

Am Wochenende sorgte Mick Jagger mit einem großartigen Video für Aufsehen, auf dem zu sehen ist, wie er im Wiener Burggarten mit einer Gruppe äußerst gut gelaunter jungen Damen im Dirndlkleid posierte. Jetzt kam heraus: Die Frauen waren in Wien, um den Junggesellinnenabschied einer der Freundinnen zu feiern. Als sie gerade zur Schlagermusik von Roland Kaiser und Helene Fischer tanzten, ging Jagger an ihnen vorbei.