700.000-Euro-Betrugskrimi im Briefmarkenmilieu

Es ist ein trauriger Hintergrund, der einen leidenschaftlichen Briefmarkensammler bald auch ins Gefängnis bringen könnte. Im vorigen Jahr starb die Frau von Erwin H. (Name geändert), woraufhin sich der ältere Herr in seinem Schmerz den sozialen Medien und Dating-Plattformen hingab. Dort dürfte er dann auch recht bald eine Frau kennengelernt haben - zumindest dachte er das. In Wahrheit saß er dabei gewieften Betrügern auf.