Gletscherehe? Fünf Stimmen machten den Unterschied

Stellungnahme der Gletscherbahn

„Die Zustimmung der Standortgemeinde war für uns von Anfang an die Grundvoraussetzung dafür, einen Zusammenschluss mit dem Ötztaler Gletscher bzw. mit dem Skigebiet Sölden anzudenken und zu planen“, so die Geschäftsführung der Pitztaler Gletscherbahn in einer ersten Stellungnahme. Diese sei seitens der Gemeinde immer wieder signalisiert und durch mehrere, einstimmige Beschlüsse im Gemeinderat eindeutig bestätigt worden.