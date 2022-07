Rekordhitze: Hoch „Jürgen“ pfeift auf alte Werte

„Am Montag sind tirolweit zwischen 25 und 31 Grad zu erwarten“, sagt Meteorologe Michele Salmi vom Wetterdienst UBIMET. Im Inntal wird es verbreitet über 30 Grad geben. Doch „Jürgen“ peitscht die Temperaturen dann weiter gnadenlos in die Höhe. Am Dienstag und Mittwochvormittag befinden sich im Inntal die 35 Grad in Reichweite, sogar in höheren Lagen wie in Seefeld rechnet Salmi mit bis zu 28 Grad bei ruhigem, sonnigem Wetter. „Damit liegen wir um rund 10 Grad über dem langjährigen Klimamittel“, informiert der Experte.