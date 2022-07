Hirscher sorgt für Staunen bei Kristoffersen

Kristoffersen peilt nächstes Level an

„Es ist etwas total Neues für mich. Ich war mein Leben lang bei Rossignol. Aber bis jetzt läuft es sehr gut mit Van Deer. Ich habe das Gefühl, dass ich durch diese Zusammenarbeit das nächste Level erreichen kann“, blickt Kristoffersen im Gespräch mit „SportNews“ positiv in die Zukunft. Auch, weil „Marcel und sein Team sehr detailversessen arbeiten. In dieser Form kannte ich das zuvor nicht. Das ist für mich ein neues Niveau der Professionalität!“