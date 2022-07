Red Bull steigt bei Hirscher ein! ÖSV-Stars dabei

Dazu kommt: Das neue Imperium übernimmt ab sofort auch den Augment Produktionsstandort in Stuhlfelden in Salzburg. Die Marke Augment, die mit den ÖSV-Speedfahrern Max Franz und Christoph Krenn sowie Skisprung-Olympiamedaillen-Gewinner Manuel Fettner bereits Teil des österreichischen Skipools ist, bleibt bestehen und wird mit ihrem Athletenteam zu 100 Prozent in die Van Deer-Red Bull Sports Equipment GmbH eingegliedert.