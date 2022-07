Amerikaner sprinten zu 100-Meter-Dreifach-Sieg

Für den 27-jährigen Kerley ist damit ein neues Zeitalter im Sprint für die USA angebrochen. Jahrelang war die einstige Großmacht im Kurzstreckenlauf von Jamaika mit Usain Bolt an der Spitze vorgeführt worden. Kerley: „Jetzt aber haben wir zurückgeschlagen.“ Vor 31 Jahren hatten Carl Lewis, Leroy Burrell und Dennis Mitchell in Tokio zuletzt einen Dreifachsieg für die USA geholt. „Es ist ein Traum, jetzt mit diesen großen Namen in einem Atemzug genannt zu werden“, meinte Kerley, im Vorjahr in Tokio Olympiazweiter über 100 m. Burrell würdigte seine Epigonen: „Ehrlich, ich habe auch nie etwas anderes von diesen Sprintern erwartet. Es ist die beste Gruppe, die wir seit Ewigkeiten gehabt haben.“