Niedriger Pegel: Feuerwehrleute rüsten jetzt um

Schwimmsauger angekauft

Deswegen hat die Feuerwehr nach einem erfolgreichen Test beschlossen, sogenannte Schwimmsauger anzuschaffen. Diese schwimmen oben auf und stellen sicher, dass kein Schlamm in den Schlauch gelangt. Laut Kommandant Christian Jäger ist das neue Gerät nicht nur für die Brandwache bei der Seebühne wichtig, sondern kann auch bei Bränden im Schilf oder bei Seehütten eingesetzt werden. Immerhin: Der See ist zumindest bei Mörbisch noch nicht so seicht, dass das Feuerwehrboot nicht eingesetzt werden kann. Laut Jäger ist das weiter problemlos möglich.