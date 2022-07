Ins „Kastl“ schauen war noch nie so nachhaltig!

Bezahlt wird in den Containern in bar – ohne Wechselgeld – oder mit Karte. Kameras, und laut Mayer auch die Solidarität der Kunden, sorgen dafür, dass Selbstbedienung nicht allzu wörtlich genommen wird. Zumindest in den meisten Fällen. Tatsächlich beträgt der „Schwund“ unter 1,5 Prozent, was deutlich unter den großen Handelsketten liegt. Dennoch: Am Standort neben der Volksschule und dem Sportplatz in Tulbing prangt seit einigen Tagen die Warnung: „Wenn weiterhin so viel gestohlen wird, gibt es hier kein Eis und keine Schokolade mehr!“