Schottischem Greil-Ersatz fehlen noch die Papiere

Unter der deutschen Führung geht’s rasant bergauf! Vor drei Jahren hatte das Hamburger Unternehmen Home United die Austria Klagenfurt übernommen, ’19/20 wurde Violett in der 2. Bundesliga Vizemeister, ein Jahr darauf ging es via Relegation in die Bundesliga - da war man dann auch gleich das Überraschungsteam. Bis drei Runden vor Ende voll im Kampf um ein Ticket für Europa dabei - am Ende toller Sechster.