Jetzt wird‘s heiß: Bis 37 Grad in der Steiermark

Am Freitag bis 37 Grad

Bereits am Dienstag wird vielerorts wieder die 30-Grad-Marke geknackt. Am Mittwoch sind dann bis zu 34 Grad möglich, am Donnerstag und Freitag gar 37 Grad: „Die extrem hohen Temperaturen erwarten wir vor allem im Süden und Osten, aber auch im Norden wird es heiß“, prognostiziert Wölfelmaier.