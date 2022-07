Steirische Exporte fast wieder auf Rekordniveau

Die Exportbilanz der steirischen Unternehmen für das Jahr 2021 liegt vor - und sie unterstreicht das gewaltige Wirtschaftswachstum des vergangenen Jahres. Das Volumen steigerte sich nämlich um gleich15 Prozent auf 25,8 Milliarden Euro und kratzt damit schon am Rekordwert. Aber kann das in der aktuellen Krise so weitergehen?