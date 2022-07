Nach Flut-Katastrophe packte ganz Hallein mit an

Für Judith Windhofer war es bereits am Tag nach der Flutkatastrophe klar. „Von diesem Bach lassen wir uns nicht unterkriegen“, schwor sich die Boutiquebesitzerin. Mit „diesem Bach“ meint sie den Halleiner Kothbach. Das meist kleine Rinnsal verwandelte sich am Abend des 17. Julis 2021 binnen kürzester Zeit in einen reißenden Fluss. Er trat plötzlich über die Ufer, schoss mit enormer Wucht durch das Zentrum der Salinenstadt – und zog eine Spur der Verwüstung.