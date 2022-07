„Staatsbesuch“ im Urwald zum Naturerbe-Jubiläum

Und auch wenn Politiker gerne selbst Reden schwingen, im stillen Forst gab Ökologe Reinhard Pekny den Ton an: „Mehr als zehn Prozent des 3500 Hektar großen Wildnisgebietes sind noch absoluter Urwald“, begann er seine Ausführungen über die lange Geschichte des Waldes. Dessen Erhalt einem Rechtsstreit um das Holz zwischen den Karthäusern in Gaming und den Admonter Stiftsbrüdern ebenso geschuldet ist, wie dem ökologischen Pioniergeist der Rothschilds. Heute steht das Gebiet für die UNESCO eben auf einer Stufe mit dem amerikanischen Nationalpark Yellowstone oder den Galapagos Inseln. „Auf diesen einzigartigen Lebensraum für unzählige seltene Tier- und Pflanzenarten können wir zu Recht stolz sein“, so Mikl-Leitner.