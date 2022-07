Alkoholisierter Steinewerfer vor Gericht

Der ehemalige Flüchtling, der seit ein paar Jahren in Vorarlberg lebt, steht bereits zum fünften Mal vor dem Richter. Grund: Der Arbeitslose hat wieder einmal im Suff ein paar wilde Aktionen geliefert. So säuft er sich am Bahnhof Dornbirn Anfang Mai mit einer Flasche Hochprozentigem die Birne weg und beschmeißt im Anschluss das Bahnhofsgebäude mit Steinen. Sachschaden laut ÖBB: rund 5500 Euro. Zwei Wochen später begeht er im Vollrausch gleich drei Straftaten: Nachdem er sich im Kaplan-Bonetti-Haus wie ein Berserker aufführt und ihn ein Mitarbeiter zur Räson bringen muss, droht er diesem auf ausgesprochen derbe Weise mit Repressalien: „Ich werde dich erschlagen und deine Familie ficken.“