Capitals: Mega-Entschädigung für Ex-Topverteidiger

Im Rechtsstreit um eine umstrittene Verzichtserklärung in Corona-Fragen der ICE-Hockey-Liga müssen die Vienna Capitals ihrem ehemaligen Topverteidiger Shawn Lalonde eine Entschädigung zahlen. Wie die „younion _ Die Daseinsgewerkschaft“ am Donnerstag mitteilte, bestätigte das Arbeits- und Sozialgericht Wien in erster Instanz die Rechtsmeinung der Spielergewerkschaft. Die Verzichtserklärung sei sittenwidrig.