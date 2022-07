US-Rennpferd positiv auf Crystal Meth getestet

Doping bei Rennpferden

Der Fall ist erst vor Kurzem bekannt geworden. Neben dem Titelentzug waren 1000 Dollar Strafe und eine 14-tägige Suspendierung fällig. So ungewöhnlich wäre aber auch ein absichtliches Doping nicht gewesen. Denn seit Jahren werden in den USA Rennpferde mit Crystal Meth im Blut erwischt. In vielen Fälle handelt es sich aber um absichtliche Leistungssteigerungsversuche.