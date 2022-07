„Die besten Köpfe gewinnen, ist eine Kernaufgabe“

Sie sind bekannt für Ihre Dynamik. Was werden Sie nun in Angriff nehmen?

Ich werde alle Institute besuchen, um zu erfahren, was den Leuten unter den Nägeln brennt. Insofern erwarte ich mir, viele Themen von diesen Gesprächen mitzunehmen, die man folglich in ein Rektoratsprogramm einfließen lassen kann. In der Inffeldgasse wurde außerdem viel gebaut. Dort ist jetzt genügend Platz, damit sich Unternehmen ansiedeln können. Das ergibt eine neue Dynamik, wenn Firmen mit den Instituten interagieren. Immerhin ist die TU Graz bekannt für ihre Wirtschaftskooperationen.