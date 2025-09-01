„Die Inflation frisst bald meine Förderung auf“

„Wenn man, so wie ich, mit knapp 900 Euro im Monat das Auslangen finden muss, sind 27 Euro, die man nicht hat, eine Menge Geld.“ Gerade in Zeiten der Teuerung. „Alles ist an einen Index angepasst, auch die Miete, die jedes Jahr erhöht wird. Nur die Wohnbeihilfe vom Land nicht. Die ist schon seit drei Jahren bei fünf Euro pro Quadratmeter eingefroren.“ Man könne also getrost behaupten: „Die Inflation frisst langsam die Förderung auf.“