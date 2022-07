Krypto-Hedgefonds bankrott, Gründer untergetaucht!

Three Arrows Capital geriet durch die massiven Kursverluste, die Kryptowährungen wie der Bitcoin in den letzten Monaten erlitten haben, in Bedrängnis. Der Krypto-Hedgefonds konnte seine Gläubiger nicht mehr bedienen und musste Insolvenz anmelden. Der Krypto-Crash hat auch andere Firmen aus der Branche in den Ruin getrieben: Die Kryptobank Voyager Digital musste ebenfalls Insolvenz anmelden, große Bitcoin-Börsen wie Bitpanda leiteten Massenentlassungen ein.