Vor 25 Jahren wurde Gianni Versace ermordet

Die Designerin denkt nach eigenen Worten immer noch jeden Tag an ihren vor 25 Jahren ermordeten älteren Bruder Gianni. „Der Tod meines Bruders ist die schlimmste Erfahrung, die ich je gemacht habe. Es ist unmöglich, zu beschreiben, was ich damals gefühlt und durchgemacht habe. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an ihn denke“, sagte die Italienerin in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der spanischen Zeitung „El Mundo“.