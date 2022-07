Schock in Athen: Brandanschlag auf Medienhaus

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch die Geschäftsräume des griechischen Radiosenders Real FM und der Zeitung „Real News“ in Brand gesetzt. Das Gebäude im Norden der Hauptstadt Athen wurde schwer beschädigt. In Griechenland und vor allem in Athen verüben Autonome und Anarchisten immer wieder Anschläge auf Einrichtungen wie Zeitungshäuser, Behörden und Parteibüros.