FC Blau-Weiß gewinnt Linzer Geheimderby gegen LASK

Was trotz höchster Geheimhaltungsstufe bis zuletzt auch die Polizeibehörden nicht ganz ausgeschlossen hatten, weshalb gestern kurz vor Spielbeginn vermehrt Einsatzfahrzeuge um das Stadion in der Linzer Neuen Heimat kreisten. In dem nicht einmal die elektromnsche Anzeigetafel in Betrieb genommen worden war, um jeden Hinweis auf ein Fußball-Spiel zu verbergen. Das es aber trotzdem gab und das Blau-Weiß trotz des 0:1 von Marco Kadlec durch Tore von Ronivaldo sowie einem von Kapitän Michael Brandner verwandelten Elfmeter noch mit 2:1 gewann - und somit einen positiven Abschluss der Sommervorbereitung gesetzt hat.