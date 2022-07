Tödliche Pflanze treibt Landwirt in den Ruin

Räumungsklage eingebracht

Völlig anders sieht man die Situation bei den Bundesforsten. Einerseits seien Herbstzeitlose Teil des Ökosystems, andererseits sei bislang kein tierärztlich bestätigter Fall einer Vergiftung durch die Pflanze auf deren Flächen bekannt, wie Sprecherin Birgit Ginzler betont. Vielmehr trage Ohnutek selbst die Schuld an der Situation. „Ab 2019 kam er der ordentlichen Bewirtschaftung der Wiesen nicht mehr nach, was ein Aufkommen der Herbstzeitlosen begünstigte“, so Ginzler. Kurzfristig vor die Tür habe man den Landwirt ebenfalls nicht gesetzt. Im September 2020 habe man ihn über den im Dezember 2021 auslaufenden Vertrag informiert. „Herr Ohnutek hat sich daran nicht gehalten, weshalb im April eine Räumungsklage eingebracht werden musste“, sagt Ginzler.