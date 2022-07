Pippa Middleton ist zum dritten Mal Mama geworden

Für die Kinder von Pippa und Kate könnten in Zukunft jedenfalls zahlreiche Play-Dates auf dem Programm stehen. Immerhin hieß es zuletzt, die 38-Jährige plane mit ihrer Familie in ein Dorf in der Nähe von Bucklebury zu ziehen. Dort wuchsen nicht nur Kate und ihre Geschwister auf, sondern leben die Middletons noch heute. Das neue Familien-Domizil der Matthews ist somit nur rund 50 Minuten von Windsor entfernt, wo Kate und William mit ihrer royalen Rasselbande ab dem Sommer wohnen werden.