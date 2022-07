Djokovic-Ehefrau liefert sich Streit mit Reporter

„Ich bin nicht geimpft und ich plane nicht, mich impfen zu lassen“, sagte Djokovic nach seinem siebenten Titelgewinn in Wimbledon. Damit wackelt sein US-Open-Start. Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York beginnt am 29. August. Zuletzt wurde zwar die Testpflicht vor einer Einreise in die USA gekippt, die Impfung gegen das Coronavirus ist bis auf wenige Ausnahmen aber weiter Voraussetzung, um ins Land zu kommen.