Djokovic: Auf Triumph folgt die große Ungewissheit

Erst sieben Turnierteilnahmen

Zumindest durfte Djokovic in Europa überall spielen. Nun beginnt aber wieder eine Phase der Ungewissheit. „Wir trainierten, aber wir wussten nie, ob und wo er spielen darf. Noch drei oder vier Wochen vor dem French Open war nicht klar, ob er einreisen kann.“ In die USA mit den beiden großen Masters-1000-Turnieren in Indian Wells und Miami durfte er es nicht. Der Serbe kommt in diesem Jahr deshalb erst auf sieben Turniere.