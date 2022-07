Michael Kiwanuka: Intimität braucht manchmal Lärm

Talent und Präsenz

Wie zuletzt im Winter 2019 in der Wiener Stadthalle F überzeugt der imposante Kompositeur mit zartfühlender Instrumentierung und einem gleichermaßen weichen wie durchdringendem Timbre. Kiwanuka schreibt seine intensiven und persönlichen Songs in Zuständen der Unsicherheit und Verängstigung. Er fasst Seelenschmerz und weltliche Unzulänglichkeiten in einen Mahlstrom des Soul und führt das Erbe eines Marvin Gaye damit in eine inhaltsvolle Gegenwart. Nicht so einfach, bei Tageslicht und im Zentrum der industriellen Kühle der Metastadt diese Art von Intimität akkurat ans Publikum weiterzuvermitteln. Es ist dem Talent und der schieren Präsenz des Interpreten geschuldet, dass schon das Anfangs-Triple „Piano Joint“, „One More Night“ und „You Ain’t The Problem“ für Staunen sorgt.