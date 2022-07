Jazz-Drummer-Legende Billy Cobham im Gespräch

Hellster Stern

In seiner Jugend besuchte Cobham Workshops mit Thelonious Monk oder Stan Getz, das Schlagzeugstudium an der High School Of Music And Art in Brooklyn schloss er 1962 mit einem Diplom ab. Der Free Jazz wurde in den folgenden Jahren zu seiner großen Liebe, Ende der 60er rückte er aber verstärkt in den Fusion- und Jazzrock-Bereich ab. Als Gegenpart des legendären Gitarristen John McLaughlin revolutionierte er zwischen 1971 und 1973 im Mahavishnu Orchestra die Jazzwelt. Nebenbei spielte er mit Größen wie Horace Silver, George Benson oder Larry Coryell. Das 1973 erschienene Cobham-Solodebüt „Spectrum“, vom „Billboard Magazine“ als beste Jazz-Platte gekürt, ist der vielleicht hellste Stern in der grell-leuchtenden Vita des Schlagwerkers. Kein zweites Album hat die Stilistik des Jazzrock dermaßen revolutioniert - so wie auch Cobham das Spiel auf der Doublebassdrum und seine unverkennbare Beidhändigkeit perfektionierte.