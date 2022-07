Viermonatige Haftstrafe für Hotelbetrüger

Zur Geschichte: Anfang des Jahres mietet sich der bereits mehrfach einschlägig Vorbestrafte in zwei Hotels im Oberland ein. Als Begründung gibt der in Vorarlberg wohnende Rentner einen Wasserschaden bei sich zu Hause an. Was in solch einer Notlage den Bezug eines Hotelzimmers für jedermann plausibel macht. Auch für das Personal. Folglich genießt der 63-Jährige seine Nächte in weicher Bettwäsche und schönem Ambiente.