Kim und Khloe als doppeltes Bikini-Lottchen

„Suchen immer noch verdammten Diamanten“

„Wir suchen immer noch nach diesem verdammten Diamanten“, scherzte Khloe zudem in Anspielung auf eine berühmte Szene aus „Keeping Up With The Kardahians“ aus dem Jahr 2011. Damals flippte Kim Kardashian aus, weil sie während eines Urlaubs in Bora Bora einen 75.000-Dollar-Diamantohrring im Meer verloren hatte.