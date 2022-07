Kim Kardashian fühlt sich als Blondine „frecher“

„Es ist mir wichtig. Es ist mir ganz ehrlich gesagt wirklich wichtig, gut auszusehen. Es ist mir wahrscheinlich wichtiger als 90 Prozent der Menschen auf diesem Planeten. Es ist nicht einfach, wenn man Mutter ist und am Ende des Tages einfach erschöpft ist. Oder wenn man studiert — und all das trifft auf mich zu“, erklärte der „Keeping Up With the Kardashians“-Star im Interview.