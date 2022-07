Kim Kardashian und North rocken XXL-Nasenring

Kim Kardashian und Tochter North machen seit einigen Tagen Fashion-Show-Hopping in Paris. Unter anderem saß die Neunjährige in der Front Row bei Balenciaga, während ihre Mama in einem schwarzen, hautengen Dress über den Catwalk defilierte. Aber längst ist North, die aus Kardashians Ehe mit Rapper Kanye West stammt, selbst zum modischen Blickfang in der Modemetropole geworden.