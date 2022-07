Die Jauntalbrücke hat ihn nicht mehr losgelassen

Der Liebe wegen in Kärnten geblieben

Drei Monate lang hat Micelli an der Stahlkonstruktion der knapp 100 Meter hohen Brücke geschweißt. Micelli: „In dieser Zeit habe ich mich in eine hübsche Bleiburgerin verliebt. Dann habe ich geheiratet. Und heute bin ich immer noch hier in Kärnten.“