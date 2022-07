Trump zu Klimawandel: „Mehr Grundstücke am Strand“

In den USA stehen im November Kongresswahlen an. Trump ließ auch bei seinem Wahlkampfauftritt in Alaska weiter offen, ob er bei der Präsidentenwahl 2024 erneut antreten will. Er kündigte lediglich an, das Weiße Haus dann zurückzuerobern. Und er wiederholte seine längst widerlegte Behauptung, wonach er bei der Präsidentenwahl 2020 durch Betrug um seinen Sieg gebracht worden sei.