Einbrecher haben es auf Schulen abgesehen

Erst in der Nacht auf Freitag wurden aus gleich zwei Volksschulen im Rosental - in Rosegg und St. Jakob - Laptops und ein Handy gestohlen. In der Nacht auf Samstag hatten es die Täter dann auf den Schulcampus in Velden abgesehen. „In diesem Gebäude sind NMS und Volksschule untergebracht. Daraus konnten sie wieder Elektronikgeräte erbeuten“, bestätigt Polizeisprecherin Lisa Sandrieser. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. „Ein Zusammenhang zwischen den Fällen kann nicht ausgeschlossen werden“, fügt Sandrieser hinzu. Ermittlungen laufen.